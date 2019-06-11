11.06.2019
Зеленский назначил главу внешней разведки
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим нардепом от фракции ВО Батькивщина. Об этом сообщил во время брифинга заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во вторник, 11 июня.
Владислав Бухарев с декабря 2007 по март 2010 занимал пост первого зампредседателя Государственной налоговой администрации Украины – начальник налоговой милиции. В марте 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией. В том же 2014 году Бухарев стал народным депутатом.
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