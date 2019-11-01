01.11.2019
Зеленский назначил губернатора Тернопольщины
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, назначил главой Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.
Накануне президент подписал указ о назначении Сопеля.
Отметим, Сопель баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 от партии Слуга народа, но проиграл. Он также занимался предпринимательской деятельностью.
С 2010 года руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО Агробизнес.
С 2010 по 2015 года был депутатом Хоростковского городского совета.
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