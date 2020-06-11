Зеленский назначил командующего ВМС

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 11 июня.

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

С апреля 2020 Алексей Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями Си Бриз от украинской стороны.