14.04.2020
Зеленский назначил послов Украины в четырех странах
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Японии, Марокко, ЮАР и Узбекистане. Соответствующие указы он подписал во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, послом Украины в Японии вместо уволенного указом от 14 апреля Игоря Харченко назначен Сергей Корсунский.
Оксана Васильева назначена послом Украины в Марокко, Любовь Абравитова будет представлять Украину в ЮАР, а Николай Дорошенко – в Узбекистане.
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