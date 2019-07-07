07.07.2019
Зеленский назначил председателя Луганской ОГА
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте президента.
"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.
26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Комарницкий.
Комарницкому 55 лет, он занимает должность ректора Луганского университета внутренних дел, который после оккупации сначала переехал в Сумы, а затем в Северодонецк.
Во времена президентства Виктора Януковича Комарницкий был депутатом Луганского облсовета от фракции Партии регионов. По данным луганских СМИ в 2014 году Комарницкий сначала симпатизировал сепаратистам, но потом переметнулся на подконтрольную Украине территорию. Комарницкий любые связи с сепаратистами отрицает.
Комарницкий оставался депутатом Луганского облсовета, когда тот 2 марта 2014 года принял решение не признавать украинскую власть. Но поддержал ли Комарницкий это решение — неизвестно.
По словам Комарницкого, после переезда университета в Сумы, он прошел полиграф. "Мы вышли ровно тогда, когда нам дали команду. Мы – люди военные, и не можем без приказ", – оправдывался он.
Комарницкий знаком с бывшим регионалом Владимиром Струком. Последний с 2006-го был главой поселка Юбилейный, где находился Луганский университет внутренних дел — место работы Комарницкого. В 2014 году Струк поддержал "народного губернатора" Валерия Болотова. Сейчас он идет на выборы по 113 округу в Луганской области.
26 декабря 2014 года на сайте "МВД ЛНР" появился материал о Комарницком. В нем сепаратисты утверждали, что ректор в период боевых действий "позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики", но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, "под прикрытием представителей МВД Украины просочился" в Северодонецк.
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