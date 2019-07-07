Зеленский назначил председателя Луганской ОГА

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации, соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте президента.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Комарницкий.

Комарницкому 55 лет, он занимает должность ректора Луганского университета внутренних дел, который после оккупации сначала переехал в Сумы, а затем в Северодонецк.

Во времена президентства Виктора Януковича Комарницкий был депутатом Луганского облсовета от фракции Партии регионов. По данным луганских СМИ в 2014 году Комарницкий сначала симпатизировал сепаратистам, но потом переметнулся на подконтрольную Украине территорию. Комарницкий любые связи с сепаратистами отрицает.

Комарницкий оставался депутатом Луганского облсовета, когда тот 2 марта 2014 года принял решение не признавать украинскую власть. Но поддержал ли Комарницкий это решение — неизвестно.