09.09.2019
Зеленский назначил замов главы Госпогранслужбы
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский назначил новых заместителей Государственной пограничной службы Украины.
Своим указом №673 президент назначил Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы ГПСУ.
Также Ченчик Вадим Николаевич назначен заместителем главы ГПСУ.
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