Зеленский назначил замов главы Госпогранслужбы

Бывший Генеральный прокурор считает, что ситуация с Цемахом не могла "останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю".

В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период заключения в России.

Размеры штрафов за "евробляхи" составляют 8,5 тысяч гривен и 17 тысяч гривен, отметили в ведомстве.

Встреча политиков состоится уже в четверг, 12 сентября. Какие вопросы обсудят лидеры государств, пока не уточняется.

За август в Украине произведено 668 автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

От правосудия не скроются депутаты из любой фракции, в том числе Слуга народа, заявил Рябошапка.

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