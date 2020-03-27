Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады

Источник: Корреспондент.net

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа вечером в пятницу, 27 марта.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание состоялось именно в понедельник", – сказал глава государства.

По его словам, приоритетные вещи – это подготовка еще некоторых законопроектов по борьбе с распространением коронавируса.

"Из-за этого будут изменения в бюджете. Надо очень тщательно поработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику. Чтобы из-за сокращения не пострадали ни учителя, ни медики. Поэтому будет несколько законопроектов, связанных с экономикой Украины", – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.

Также стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит так называемый антиколомойский" законопроект №3260 утром 30 марта. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Сначала он написал, что заседание комитета планируется на 17:00 субботу, но потом добавил, что заседание переносится на 9:00 понедельника.

Ранее на этой неделе лидеры фракций и Кабмин собрались на совещание, на котором обсудили антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса. По итогам заседания глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что ни дата, ни место внеочередного заседания парламента, на котором должны рассмотреть антикризисные законопроекты, пока не определены