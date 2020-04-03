Зеленский назвал эпицентры коронавируса в Украине

Источник: Корреспондент.net

Следующие грузы с медицинскими средствами из Китая направят прежде всего в Тернопольскую и Черновицкую области, поскольку там ситуация с распространением коронавируса самая сложная в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу, 3 апреля.

Он добавил, что медики города Дубно Ровенской обратили внимание, что врачи скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты и в ответ из Киева отправили им 1000 защитных костюмов и 6000 масок.

"Но ДОЗ Ровенской области, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос решен частично - передано защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками", - сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский отметил, что в Запорожье работники экстренной медицинской помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. "Это исправлено. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ", - добавил президент.

Кроме того, президент отметил в ответ на обращение врачей Одесского областного медицинского центра, к решению их вопросов привлечено ОГА и департамент здравоохранения: "Раньше это медицинское заведение не было определено как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было решено добавить это заведение. Но сейчас на его базе не происходит прием пациентов с подозрением на COVID-19 и лечения больных. Мы понимаем все имеющиеся там проблемы. Туда уже доставлено респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работник будет усилен", - сказал Зеленский.

По его словам, вчера, 2 апреля, в больнице была группа эпидемиологов, которая провела подробный и необходимый инструктаж, в частности по перепрофилированию других отделений заведения.

Зеленский также сообщил, что медики из Монастыриска на Тернопольщине полностью обеспечены защитными костюмами и масками на ближайшие дни.

"Обращение врачей из города Монастыриска, что на Тернопольщине. Были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большое спасибо. По состоянию на сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще , соответствующий тендер размещен на ProZorro. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым", - сказал Зеленский.

Он добавил, что решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района. С этой целью сегодня на Тернопольщину отбыл главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Зеленский также отметил, что хочет ответить украинским врачам, которые обращаются к нему в социальных сетях. "Прежде всего хочу сказать: все вижу, слышу, стараюсь максимально быстро решать ваши проблемы", - заверил медиков президент.