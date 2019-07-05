05.07.2019
Зеленский назвал главные задачи на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе.
По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог.
"Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное - дороги", - написал глава государства.
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