Зеленский назвал главные задачи на Донбассе

Суд рассмотрит конституционность закона об очищении власти на следующем заседании. Его дата не сообщается.

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму. Всего выдано 25 лицензий на ОРДЛО и полуостров.

Более 20 компаниям разрешили вещание на Донбассе и в Крыму

Топ-чиновника из Кабмина обвиняют в причастности к присвоению бюджетных денег в особо крупных размерах.

Виновниками плохих показателей по добыче газа являются коррупционеры, из-за которых Укргаздобыча не может получить лицензии, говорит Коболев.

Благодаря подписанию одобренных проектов Украина сможет получить от ЕС помощь почти на 87 миллионов евро.

Перечислив ряд политических встреч, глава государства также отметил, что в конце визита ему удалось "немного побыть человеком", вероятно имея в виду поездку к Ниагарскому водопаду.

Нацбанк несколько дней подряд укрепляет гривну. Накануне она выросла на 17 копеек, а сегодня - на 16 копеек относительно доллара.

По словам понтифика, в Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций. На встрече с украинскими епископами Франциск в этой связи не упомянул о России.

"Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное - дороги", - написал глава государства.

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