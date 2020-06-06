Зеленский назвал кандидатов на пост главы МОН

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский назвал четырех кандидатов на должность министра образования и науки, которая остается вакантной с марта нынешнего года. Об этом глава государства сказал в субботу, 6 июня, во время общения с журналистами в резиденции Залесье.

Так, уже на следующей неделе Зеленский намерен посетить Чернигов, чтобы встретиться с кандидатом на должность главы Минобразования – ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.

"Мы еще его (Шкарлета – ред.) назначаем. В среду я поеду в Чернигов. Я собираюсь прийти в университет, я хочу просто посмотреть, как он выглядит, хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек" – сказал Зеленский.

По его словам, кандидатуру Шкарлета на должность министра рекомендовали на встрече с ректорами ведущих украинских университетов.

На замечание журналистов, что Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко, Зеленский сказал: "Ну, баллотировался человек. Мне кажется, что, если уже полгода ищем министра образования, надо на чем-то сосредоточиться".

Кроме того, главе государства рекомендовали кандидатуру Алексея Днепрова, который ранее был заместителем министра образования времен Виктора Януковича – Дмитрия Табачника, а теперь работает в Офисе президента.

Третьим кандидатом, которого предлагали ему ректоры, Зеленский назвал нынешнего председателя парламентского комитета по вопросам образования Сергея Бабака. По словам президента, он неоднократно просил Бабака возглавить министерство, однако тот отказывается.

Кроме того Зеленский рассказал, что претенденткой на должность министра образования и науки является доктор наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк, сообщает УНИАН.

"Есть прекрасный человек в науке – Александра Антонюк, я уверен, что она к нам присоединится. Как кандидатура – она очень хорошая и может возглавить направление науки. Она может быть министром", – добавил президент.

Зеленский также рассказал, что перед встречей с ректорами общался с несколькими кандидатами на должность министра образования, однако они не могут быть министрами из-за "слабости личности".