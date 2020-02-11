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11.02.2020

Зеленский назвал количество пленных с обеих сторон

Источник: Корреспондент.net

Украина планирует обменять более 200 украинцев, удерживаемых на Донбассе и в России. 

"У нас сейчас там длинные списки. Их нужно разбивать. На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В этом направлении мы продвигаемся", - сказал он.

Ранее стало известно, что Украина готовит большой список лиц для обмена пленными и скоро будут известны конкретные даты его проведения. По словам Зеленского, переговоры по обмену идут по двум направлениям – в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся в "ЛДНР" и с Россией, где большинство заложников – крымские татары.

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