Зеленский назвал ожидания от встречи с Трампом

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах первых двусторонних встреч в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Видеозапись опубликована на странице Офиса президента в Facebook во вторник, 24 сентября.



Украинский лидер отметил, что намерен пригласить президента США Дональда Трампа посетить с официальным визитом Украину.







По его словам, для Украины важна поддержка США. "Действительно, все ожидают моей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Но не просто помогали… Потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть мощными, поэтому именно поддержка, поддержка на геополитическом уровне, поддержка инвестиционная", - сказал Зеленский. "Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что обязательно пригласим, такого не было много лет, и, как говорят на английском, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что хочет не сам летать по различным странам, а чтобы лидеры других стран приезжали в Украину и "видели, какая прекрасная Украина". "Нужно верить, прежде всего, не словам, а глазам. Поэтому я очень хочу, всех приглашаем, и все хотят, кстати, все ждут от нас приглашения, и как только я говорю, не хотят ли они приехать к нам, то все с удовольствием. И я думаю, что у нас в ближайший год, в ближайшие два года будут такие громкие визиты, американских, европейских лидеров. Всем добро пожаловать", - подчеркнул он.



Зеленский указал, что в Нью-Йорке "говорят об Украине, не забывает никто Украину, всем интересно, что новая власть, все поддерживают". "Кстати, все знают многие из наших новых законов, я был впечатлен этим. Все подчеркивают, что у нас очень энергичные парни и девушки. Все говорят, что действительно видят быстрое реформирование", - сказал он.



Президент подчеркнул, что проводимые им в рамках рабочего визита в США двусторонние встречи касаются и политики санкций в отношении России.



"Все счастливы, что вернулись наши пленные, наши моряки. Все не понимают, как это произошло. Мы открыты. Все очень поддерживают, если мы будем проводить и большую приватизацию, и реформирование правоохранительных органов, и земельную реформу", - подчеркнул Зеленский.