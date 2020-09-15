Зеленский назвал порты, готовящиеся к концессии

Источник: Корреспондент.net

Власти Украины рассматривают возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизацию еще трех других портов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе официального визита в Австрию.

Он отметил, что будет рад видеть представителей Австрии в конкурсах на концессии портов и приватизации государственных банков Украины.

Он добавил, что в рамках своего визита пригласит австрийские компании внедрять опыт, технологии и инвестиции в крупные проекты в Украине: строительство новых автодорог, туннелей, горнолыжную инфраструктуру, энергетику, переработку мусора и многие другие направления.

Зеленский также обратил внимание на проект продления широкой железной дороги от Ужгорода через территорию Словакию до Вены. "Этот маршрут значительно упростит и ускорит транзит товаров из стран Азии в Австрию и страны ЕС", - отметил он.

Зеленский также сообщил о личной поддержке международных инвесторов и напомнил о проекте так называемых инвестиционных нянь, благодаря которому каждый иностранный инвестор, готовый вложить 30 миллионов долларов, получает выгодные условия уплаты НДС, государственные гарантии и отдельного менеджера.

"Мы относимся к каждому инвестору, как к жемчужине. Я сам часто встречаюсь, если возникают проблемы, и контролирую их решения", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что в Верховную Раду уже внесен законопроект о внутреннем водном транспорте, который создаст дополнительные стимулы для привлечения инвесторов.