Зеленский назвал военных моряков "супергероями"

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе. В ходе выступления он назвал военных моряков "супергероями", сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, 5 июля.

"Сегодня вся страна поздравляет с профессиональным праздником стражей морских рубежей нашей Родины. Смелых и несокрушимых людей, которые и днем, и ночью стоят на защите юга нашей страны. Тех, кто, цитируя марш ВМС, "станет грудью за Черное море, нашего замечательный и волшебный Крым". Это – наши украинские военные моряки. Мы гордимся вами. Мы благодарим вас", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня моряки получат более 70 квартир, в частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину. Глава государства подчеркнул, что их верность присяге почему-то была незаметной для власти, и они жили в ужасных условиях.

"Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала… Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они – настоящие супергерои, которые очень нужны Украине", – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что роль военного флота для обороноспособности Украины невозможно переоценить.

"Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морского направления – мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель – системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем", – сказал президент.

Он сообщил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступления нового вооружения и военной техники.

"Важнейшим являются государственные испытания украинского ракетного комплекса Нептун. Его принятие на вооружение сделает нас еще сильнее игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в ближайших планах – получение катеров Айленд и Марк VI в рамках военной помощи со стороны США", – резюмировал Владимир Зеленский.