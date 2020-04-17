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17.04.2020

Зеленский назвал возможное число больных COVID-19

Источник: Корреспондент.net

После Пасхи коронавирусом в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Президент напомнил, что на сегодня в Украине более 4,5 тысячи заболевших, из них 150 летальных.

"Если будет большое скопление, волна может появиться именно после Пасхи. Мы можем иметь страшную статистику. От 2 до 10% заболевших от всего украинского населения", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что все, кто не самоизолируется на Пасху, поставит медиков перед выбором, как в Италии.

"Если будет от 2 до 10% больных, медики будут выбирать, кому из украинцев жить дальше", - добавил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в Украине пока что нет первой волны заражения коронавирусом. По его словам, у украинцев нет другого выбора, как встречать пасхальные праздники дома, потому что в Украине нет волны заражения коронавирусом.

"Все, что касается Пасхи. Я уверен, что у нас иного шага как встречать эти праздники дома, их нет. Потому что может быть волна. У нас пока что у нас нет волны. Уже говорят, у нас даже не имеет первой большой волны. А вы же видите, что в мире уже говорят есть вторая волна и может быть третья волна. У нас нет. Мы это сдерживаем. Но статистика правдивая, она такая есть", - заявил Зеленский.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине ожидается в пятницу, 17 апреля.
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