Зеленський назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні

Источник: 7 Днів-Україна

Якщо рівень захворюваності на Covid-19 сягне в Україні добового приросту у 9,5 тисяч випадків, то наша країна повернеться до жорсткийх протиепідемічних заходів.

Як повідомляє сайт Президента України, про це Володимир Зеленський заявив під час засідання Всеукраїнської ради церков.

“Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім”, – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський закликав церкви дотримуватись всіх карантинних заходів і переводити богослужіння в онлайн, щоб зменшити кількість людей у храмах.

“Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо похилого віку, в місцях масового скупчення людей. Ідеться не лише про церкву, а й про будь-які приміщення та заходи”, – наголосив Президент України.