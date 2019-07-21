Зеленский не будет подписывать закон о ВСК

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский не будет подписывать принятый Верховной Радой закон о ВСК с нормами об импичменте. Об этом он заявил 21 июля

В ответ на вопрос, будет ли он подписывать закон о ВСК, который регулирует порядок импичмента, президент сказал: "Будет закон, будет закон, и он был. Мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, которые партия Слуга Народа, я уверен, что это наше решение всей партии, каждого из нас, мы обещали, в повестке дня новой Верховной Рады вы обязательно увидите этот закон, закон об импичменте президента, не приложение, а закон об импичменте президента".