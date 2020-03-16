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16.03.2020

Зеленский не исключил введение режима ЧП в Украине

Источник: Корреспондент.net

Если будет необходимость, то в Украине будет введено чрезвычайное положение. Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно мы введем чрезвычайное положение", - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что в Украину поступит еще один миллион быстрых тестов на коронавирус до конца недели. 

"Мы договорились с Китаем... В субботу мы ожидаем прибытие этих быстрых тестов уже в Украину... Это для нас очень важно. Все будет отправлено в больницы", - сказал президент.

Он добавил, что также множество тестов Украина планирует передать военным, которые находятся на передовой.

Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.

По его словам, мэр Харькова Геннадий Кернес будет ответственным за каждого заболевшего на территории города.

"Я очень люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове - это будет полностью его сейчас ответственность. А еще скажу откровенно, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - отметил Зеленский.

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