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10.06.2020

Зеленский о Богдане: Его портила власть

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский рассказал, что планировал назначить генеральным прокурором бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Однако сейчас Зеленский и Богдан даже не общаются. 

Зеленский отметил, что бывшего руководителя ОП стала портить власть и он стал конфликтным.

"Мне не нравятся конфликты внутри команды, мне не нравится демонстрация власти. Когда я увидел, что Андрюха (Богдан - ред.) не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо (уволить его с должности - ред.)", - объяснил он.

Глава государства добавил, что хотел сделать Богдана генеральным прокурором, а решение о назначении его на должность руководителя ОП было неправильным.

"Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что сейчас вообще не общается с Богданом.

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