Зеленский о деле Навального: Ждем деталей

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Австрию впервые прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. На встрече с канцлером Себастьяном Курцом во вторник, 15 сентября, он осудил произошедшее.

"У нас общее мнение ... и все мы осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ждет больше деталей по поводу этого покушения. Я верю, мы ожидаем, что в ближайшее время они появятся", - сказал он.

Также на встрече с Курцом обсуждалась ситуация на Донбассе и евроинтеграцию Украины.

"Во время встречи мы подробно обсудили ключевые темы украинского-австрийской и общеевропейской повестки дня, отдельно коснулись подготовки 22-го саммита Украина-ЕС, который состоится в октябре этого года в Брюсселе. Украина прилагает все усилия, чтобы этот саммит стал максимально результативным", - сообщил президент.

По его словам, в фокусе внимания во время переговоров была активизация торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также Зеленский "отдельно проинформировал" Курца о реализации в Украине инфраструктурного проекта Большая стройка.