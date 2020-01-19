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19.01.2020

Зеленский о еврейских корнях: Никому нет дела

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в преддверии своего визита в Израиль дал интервью изданию The Times of Israel, которое было опубликовано 18 января.

Журналист поднял тему Холокоста и строительства мемориального комплекса в Бабьем Яру. Он отметил, что был в двух киевских синагогах и удивился отсутствию охранников. Прихожане ему пояснили, что в Украине нет антисемитизма.

На вопрос, не опасаются ли украинцы опасений, что их обвинят в преступлениях Холокоста, Зеленский привел данные опроса Pew Research Center, который показал, что в Украине - самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", - сказал президент.

Зеленского также спросили о религиозных традициях, которые соблюдались в его семье. Он ответил, что в Советском Союзе не существовало религии.

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