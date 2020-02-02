Зеленский о компенсации Ирана: Мало, будем давить

Источник: Корреспондент.net

Иран предложил компенсацию семьям жертв катастрофы самолета авикомпании МАУ в сумме 80 тысяч долларов, но это мало и Украина будет требовать компенсации в большем размере, заявил президент Владимир Зеленский в эфир 1+1 2 февраля.

"Иранская сторона сразу нам предложила 80 тысяч долларов каждой семье, за каждую жертву... Мне кажется, это совсем не те вещи, это совсем мало... Будем давить на большую сумму", - сказал президент.

Украина также настаивает на праве забрать бортовые самописцы со сбитого в Иране Боинга авиакомпании МАУ, если их расшифровка иранской стороной окажется неполной, заявил Зеленский.

Иран уже понимает, что у Киева есть больше доказательств, чем было сразу после катастрофы, сказал президет, отметив, что Тегеран 3 февраля пригласил украинских специалистов для расшифровки "черных ящиков".

Зеленский рассказал, что, по словам украинских специалистов, Иран технически не готов "к правильной, истинной расшифровке".

"Поэтому я боюсь, что они могут их привлечь к расшифровке там, на месте, вместе это сделать, а потом сказать "ну и зачем вам теперь "черные ящики". Нет. Мы хотим взять эти ящики", - сказал он.

По словам президента, во время последнего разговора представитель Ирана заявил украинской стороне: "Окей, если мы не сможем их расшифровать, мы вам их отдадим".

"Я напомнил, что президент Ирана мне давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, доказательствам и сможем взять "черные ящики". Поэтому, думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, чтобы в случае неполной расшифровки на месте они заберут "черные ящики", - рассказал он.