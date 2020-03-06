Зеленский о набсоветах: Ко всем руки дотянем

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский пообещал "разобраться" с наблюдательными советами госкомпаний после решения вопросов с Кабмином. Об этом он сказал во время посещения Полтавской областной клинической больницы в пятницу, 6 марта.

В ходе визита один из сотрудников больницы пожаловался на то, что он работает на полставки и, сравнивая свою зарплату с доходами чиновников, ему "хочется выехать из страны".

Зеленский ответил, что очень ценит врачей, сравнил их с военными на Донбассе и пообещал, что правительство будет работать над повышением их зарплат.

"Сейчас мы будем все, поверьте мне, работать, чтобы поднять заработную плату врачам. Мы очень ценим эту профессию… Будем над этим работать, найдем выход", - сказал Зеленский.

"Найдем выход и по судьям, и по чиновникам тоже. Уже ведь с министрами разобрались - сейчас немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем", - добавил президент.