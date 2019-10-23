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23.10.2019

Зеленский о нормандской встрече: Ждем развод войск

Источник: Корреспондент.net

Нормандская встреча состоится только после разведения войск на Донбассе в районе Петровского и Золотого. Об этом в в интервью Сегодня сказал президент Владимир Зеленский в среду, 23 октября.

"Очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна", - сказал президент.

Он считает, что встреча "четверки" необходима, чтобы предотвратить заморозку конфликта, как это произошло в Молдове с Приднестровьем.

"Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я привел, но – без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос... Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "четверка" в нормандском формате", - сказал Зеленский.

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