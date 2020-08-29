Зеленский о пленных: всех вернем – живых и неживых

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести. В ходе встречи он государства пообещал вернуть всех пленных украинцев, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 29 августа.

По словам Зеленского, сейчас Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всех людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных – нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте. Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", – подчеркнул он.