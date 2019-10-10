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10.10.2019

Зеленский о тарифах: МВФ требует рыночные цены

Источник: Корреспондент.net

Процент от дохода семьи на оплачивание коммуналки будет уменьшаться. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает РБК-Украина.

По его словам, Международный валютный фонд (МВФ) требует рыночные цены

"МВФ, если будет честным, он требует рыночные цены. Так, рыночные цены для нашей страны - это какое-то увеличение тарифов. Но вы видите, что начиная с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача. Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммуналки, этот процент должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Этот вопрос я ставлю правительству, и премьер-министр со мной согласен", - заявил президент.

Также он отметил, что правительство будет уменьшать процент от дохода на оплату коммунальных услуг.

"Я могу сказать, что мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать", - сказал он.

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