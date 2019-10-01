Зеленский о Трампе: На меня повлиять невозможно

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывал давления на него со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время брифинга во вторник, 1 октября.

По словам украинского лидера, все его шаги свидетельствуют о том, что на него влиять невозможно.

"По поводу президента Трампа, вы все читали. Я хочу вам сказать, что я никогда не испытываю никакого влияния на меня. У меня очень много людей, которые сейчас есть и на Западе, и в Украине, которые хотели бы влиять на меня. Но я президент независимой Украины. Мне кажется, и пока что мои шаги свидетельствуют о том, что меня влиять невозможно", – сказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что никогда не встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. И я никогда не имел никаких телефонных звонков с ним", – заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не будут проводить расследования по приказу других стран. Так он ответил на вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа.