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14.02.2020

Зеленский обговорил с сенаторами США помощь Киеву

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир зеленский в пятницу, 14 февраля, провел встречу с американскими сенаторами от Республиканской и Демократической партий США Крисом Мерфи, Джоном Барассо и Роном Джонсоном, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства, в частности, поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку Украины. Также Зеленский выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь.

"Стороны обсудили ход реформ в Украине, в частности отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал сенаторам, что хочет изменить имидж Украины. Чтобы страна ассоциировалась не с коррупцией, а с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом.

Он рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.

"Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве ", - отметил Зеленский.

После переговоров сенаторы пообщались с журналистами, сообщает ЛБ. Они отметили, что США хотят оставить в прошлом скандал с импичментом Дональда Трампа, и заверили, что он не отразится на отношениях с Украиной.

"Мы будем продолжать усилия по увеличению объемов помощи, в том числе военной, для Украины. Это поддерживается обеими партиями в США. Только что на встрече с президентом сказали: что мы можем сделать еще? И он очертил нам некоторые вещи. То, что мы услышали, мы повезем с собой", - заявил сенатор Барассо.

Джонсон тоже подчеркнул, что приезд сенаторов - это "демонстрация двухпартийной поддержки храброго народа Украины".

Он добавил, что встреча с Зеленским прошла отлично и сенаторы уезжают оптимистично настроенными по поводу будущего страны.

 

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