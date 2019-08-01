Зеленский обменяется визитами с премьером Индии

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра Индии.

Также политики согласились с необходимостью активизации политического диалога на наивысшем уровне, в частности об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей и расширение военно-технического сотрудничества.

Стороны также положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания к индийскому кинематографу в нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев.