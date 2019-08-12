12.08.2019
Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский изменил состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Об этом свидетельствует его указ №593/2019.
"... утвердить новый персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства", - говорится в документе.
Согласно указу, в состав Комиссии вошли:
- Днепров Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, Председатель Комиссии;
- Моисеев Максим Викторович - заместитель Руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель Председателя Комиссии;
- Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
- Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер (по согласованию);
- Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию);
- Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь Комиссии;
- Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
- Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;
- Либванова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию);
- Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель Председателя Государственной миграционной службы Украины;
- Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обухивского района "Союз свободных духом" (по согласованию);
- Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;
- Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;
- Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.
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