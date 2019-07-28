28.07.2019
Зеленский обратился к предстоятелям церквей
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский в день Крещения Руси призвал предстоятелей церквей к диалогу.
"Поздравляю всех с днем Крещения Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал президент.
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