Зеленский обратился к предстоятелям церквей

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в день Крещения Руси призвал предстоятелей церквей к диалогу.

"Поздравляю всех с днем Крещения Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал президент.