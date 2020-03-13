Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в видеообращении объяснил меры по борьбе с коронавирусом, которые предпринимают украинские власти, в пятницу, 13 марта.

Зеленский посоветовал украинцам, которые сейчас за границей, экстренно вернуться в Украину. Авиасообщение через трое суток будет закрыто, при этом морское сообщение, ж/д и австомобильное сообщение продолжат работать.

"Мы действуем решительно и на опережение. Первое: мы закрываем границу для иностранцев. Две недели иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - заявил президент.

В Украину продолжат пускать людей с правом на временное или постоянное проживание в Украине, в частности, представители международных организаций и дипмиссий. Через две недели этот вопрос рассмотрят повторно.

Украинцы, которые вернутся домой из-за границы, пройдут медицинскую проверку и будут направлены на обсервацию, в случае выявления симптомов.

Также выделены 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. Кабмин также запретил экспорт средств индивидуальной противовирусной защиты. В больницах есть больше 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, есть около двух тысяч врачей-инфекционастов и более пяти тысяч среднего медперсонала.

"В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - добавил Зеленский.

В Украине начинается изготовление собственных тестов на коронавирус.

"Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов. Также в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории", - заявил президент.

Пока же для тестов будут использоваться передвижные лаборатории.

Зеленский также попросил граждан соблюдать правила гигиены и побольше оставаться дома.

"Людей пожилого возраста, особенно имеющих хронические болезни, я очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, а особенно Китая, где вирус существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы - быть дома", - сказал президент.

Он просит работодателей разрешить работу из дому, особенно сотрудникам с детьми.

Отдельно президент пообещал защиту от коронавируса военным и поблагодарил врачей за самоотверженную работу. "Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти внедрить дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим и лечебным мероприятиям", - сказал президент.

Зеленский также заверил, что объявленный карантин не является попыткой замять акции протеста.

"Временный запрет массовых мероприятий - это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев. Пускай ситуация стабилизируется, заболеваемость пойдет на спад - тогда будем митинговать себе на здоровье", - сказал он.