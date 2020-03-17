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17.03.2020

Зеленский обратился к украинцам за границей

Источник: Корреспондент.net

Украинцы, которые не успели до 17 марта приехать домой, все будут обязательно возвращены. Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

"Самое главное, мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то позже, но вы все обязательно будете на Родине. Относительно тех, кто улетел чартерными рейсами в отпуск. Сегодня государство оказывает максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они вернули украинских туристов из-за рубежа", - заявил он.

При этом он отметил, что все налажено плановое возвращение украинцев из Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики, из Северной и Южной Америки.

"В отношении других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать несколько важных шагов. Зарегистрируйтесь в системе "Друг". Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе "Комментарий к путешествию". Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые имеют срочно вернуться домой", - отметил Зеленский.

При этом он добавил, что в случае не удачной попытки зарегистрироваться в системе, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны, где они находятся.

Кроме того, Зеленский отметил, что правительством сформирован так называемые хабовые точки. Попав туда, украинцы смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

"Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс", - добавил он.

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