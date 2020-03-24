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24.03.2020

Зеленский обсудил борьбу с COVID-19 с послом Китая

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский обсудил вопрос противодействия распространению коронавируса COVID-19 с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Об этом сообщили в Офисе президента во вторник, 24 марта.

В частности, Зеленский выразил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с коронавирусом, а также в обмене информацией с китайскими медиками.

"Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса", - сообщили в ОП.

Также президент обратился к правительству Китая с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь - необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Во время встречи также были обсуждены возможности дальнейшего развития украинского-китайской торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 составил $12,8 млрд и имеет перспективы к дальнейшему увеличению.

Кроме того, Зеленский обсудил с послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

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