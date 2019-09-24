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24.09.2019

Зеленский обсудил дело Маркива с премьером Италии

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте во время 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили широкий спектр вопросов, включая дело нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента во вторник, 24 сентября.

"Был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли", – говорится в сообщении.

Также во время встречи Зеленский и Конте обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. В частности, премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты до тех пор, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины.

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