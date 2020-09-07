Зеленский обсудил Донбасс с президентом Литвы

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил ряд актуальных вопросов с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Так, президенты обсудили меры, которые они предпринимают для противодействия эпидемии коронавируса, а также для минимизации ее экономических последствий для граждан.

Зеленский рассказал Науседе об актуальной ситуации на Донбассе, выразив обеспокоенность нарушениями перемирия со стороны сепаратистов. Он также литовскому коллеге о ходе переговорного процесса в нормандской формате.

Стороны также обсудили подготовку к 22-му саммиту Украина-ЕС, запланированному на 1 октября 2020 в Брюсселе.

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - сказал Зеленский.

Кроме того, собеседники отметили общий настрой провести очередное заседание Совета президентов Украины и Литвы в конце этого года в Киеве.

Наконец, главы государств обменялись мнениями о ситуации в Беларуси. Зеленский обратил внимание на общность подходов Украины и ЕС в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса.