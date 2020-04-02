Зеленский обсудил с генсеком ООН финпомощь Украине
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает сайт главы государства.
Ключевым вопросом стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Президент поблагодарил генерального секретаря за его усилия в вопросе реагирования на кризис.
В частности, глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.
"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных 165000000 долларов США", – отметил Владимир Зеленский.
Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украине в борьбе с пандемией.
"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий", – подчеркнул президент Украины.