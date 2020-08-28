Зеленский обсудил с главой ЕК саммит и кредит

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 августа, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба ОП.

Глава Еврокомиссии поздравила Зеленского с выздоровлением членов его семьи от коронавируса.

Стороны обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации. Президент поблагодарил за достигнутую договоренность о будущих поставках вакцины, когда она будет изготовлена. Он также отметил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - сказал он.

Собеседники также сделали акцент на подготовке к 22-му Саммиту Украина - ЕС, который должен состояться 1 октября в Брюсселе. Зеленский выразил надежду, что Совместное заявление, которое будет принято по итогам саммита, будет отражать высокий уровень амбиций Украины и ЕС по дальнейшему развитию отношений.

"В ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов по выполнению Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина будет готова обсудить прогресс в выполнении Соглашения и ключевых реформ", - сказал Зеленский.

Также собеседники обсудили увтержденный ЕС кредит в 1,2 млрд евро. Зеленский выразил надежду, что первый транш в 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий.

"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", - сообщил президент.

Также были обсуждены вопросы по Донбассу. Фон дер Ляйен поздравила Зеленского с достиженем перемирия, которое продолжается уже 33-й день.

Зеленский и фон дер Ляен также обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Собеседники констатировали общность подходов Украины и ЕС по решению внутриполитического кризиса в Беларуси.