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08.11.2019

Зеленский обсудил с ОБСЕ разведение на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, посетил офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и встретился с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком.

Как сообщается, на встрече обсудили разведение сил и средств на Донбассе.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению. "Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано", - рассказал он.

Также Зеленский сообщил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой медицинской помощи и врачей к местным жителям.

Чевик в свою очередь подтвердил возобновление процесса разведения войск в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области.

"Яшар Халит Чевик показал возобновления процесса разведения в районе Богдановки (Петровское), которое должно начаться 9 ноября в 12:00", - говорится в сообщении.

Председатель СММ ОБСЕ также сообщил об уменьшении количества жертв после объявления очередного перемирия в июле этого года.
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