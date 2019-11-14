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14.11.2019

Зеленский обсудил с послами G7 реформы в Украине

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в четверг, 14 ноября, провел встречу с послами стран Большой семерки (G7), в ходе которой обсуждался ход реформ в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече также участвовали руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

Особое внимание во время встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией.

Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

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