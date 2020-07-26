Зеленский обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба украинского главы государства.

В ходе переговоров стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренностей о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Зеленский отдельно поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Также президент Украины отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения пленных.

Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важность проведения следующего саммита Нормандской четверки в Берлине.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля отметили, что телефонный разговор состоялся по запросу украинской стороны.

Война на Донбассе в сообщении Кремля названа "внутриукраинским кризисом".