Зеленский объяснил важность продления карантина

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором поблагодарил украинцев, отметивших Пасху в самоизоляции. Видео опубликовала пресс-служба главы государства в четверг, 23 апреля.

Зеленский напомнил о решении Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 миллиарда евро помощи для противодействия коронавирусу.

"Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан, - сказал Зеленский.

Президент также высказал поддержку решению Кабмина продлить карантин до 11 мая, и добавил, что у властей есть четкий план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов.

Зеленский сказал, что есть два условия отмены карантина. Во-первых, на протяжении 10 дней процент заболевших должен не меняться или оставаться в пределах 5%. Во-вторых, больницы должны бить заполнены пациенами с COVID-19 меньше, чем на половину.

По словам президента, завтра в регионы направят 200 тысяч ПЦР-тестов украинского производства, а в общем, есть заказ на 2 млн украинских ПЦР-тестов. К концу недели украинские производители выпустят 200 аппаратов ИВЛ.

"Сегодня же в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная Мрия. Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков", - отметил Зеленский.

К тому же, в Украину возвращаются врачи, которые помогали бороться со вспышкой коронавируса. Теперь они готовы поделиться своим опытом с остальными украинскими докторами.

Президент также сообщил, что в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19, который помогает избежать усложнений от болезни.

Наконец, Зеленский сказал, что 23 апреля объявлено ООН днем английского и испанского языков.

"Сейчас, пребывая дома, мы можем всей страной прокачать свои навыки и знания иностранных языков", - подытожил президент, традиционно пожелав украинцам 36,6.