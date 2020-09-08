Зеленский объяснил, зачем ездит по Украине

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Сумы во вторник, 8 сентября, объяснил, зачем ездит по стране, инспектируя объекты Большой стройки.

"Я - президент всей страны. Для меня Сумы – такой же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно относительно тех программ, которые мы внедряем. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог на Сумщине, - мне не все равно... Мне потом держать ответ перед людьми", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хочет лично увидеть, какого качества строятся дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства, обеспечены ли эти учреждения всем необходимым.

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента. Сколько мне хватит (сил), столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", - подчеркнул он.

Также Зеленский объяснил, почему большую часть фонда борьбы с коронавирусом (35 млрд из 66 - ред.) решили потратить на Большую стройку. По его словам, для оказания качественной помощи очень важно быстро доставить больного, к примеру, в опорную больницу. Поэтому часть денег "коронавирусного фонда" перевели на строительство дорог.

Президент отметил, что сейчас потрачена только пятая часть бюджета фонда.