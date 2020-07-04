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04.07.2020

Зеленский оценил Большую стройку на Одесчине

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Одесскую область принял участие в открытии реконструированного стадиона школы № 1 города Южного, ремонт которого проводился в рамках программы Большая стройка. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Офис президента.

Отмечается, что ремонтные работы на спортивной площадке проводились впервые с 1979 года, когда была построена школа.

Благодаря реконструкции две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить спортивные соревнования.

Во время ознакомления с инфраструктурными проектами, которые реализуются в Одесской области в рамках программы Большая стройка, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил Зеленскому, что среди знаковых объектов - мост через Хаджибейский лиман. Это долгострой, который возводится уже 12 лет.

"Сейчас работает подрядная организация, планируем в конце августа - начале сентября открыть первую половину - три полосы. Весной следующего года планируем полностью открыть, и тогда все шесть полос будут работать", - сообщил глава Укравтодора.

Александр Кубраков извинился перед водителями за неудобства и пробки, вызванные строительными работами, но заверил, что до мая следующего года мост будет полностью готов.

Второй крупный объект региона - трасса М-05 Киев - Одесса.

"Уже подписано кредитное соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, сейчас разрабатывается проектная документация. Это будет капитальный ремонт 314 километров от Одессы, а дальше идет нормальная дорога. Строительство начинается в следующем году ", - отметил Кубраков.

Еще одна важная трасса для области - это Р-33, которая соединит шесть районов. Протяженность дороги в Одесской области - 110 км.

"Уже есть первые участки, которые мы ввели в эксплуатацию. В этом году планируется сделать 50 км ", - сказал глава Укравтодора.

Также сообщается, что в Одесской области в 2020 году в рамках программы Большая стройка будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.

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