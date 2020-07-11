11.07.2020
Зеленский оценил борьбу с COVID-19
Источник: Корреспондент.net
Текущая динамика заболеваемости коронавирусом в Украине подтверждает правильность действий власти и принимаемых противоэпидемических мер. Об этом в субботу, 11 июля, заявил президент Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и силовых ведомств.
"Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей", - сказал он.
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