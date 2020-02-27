Зеленский одобрил гособоронзаказ на три года

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы. Об этом говорится в указе №59 от 27 февраля.

Сам документ частично засекречен.

Кабинету министров поручено не допускать уменьшения утвержденных расходов и обеспечить финансирование приоритетных проектов, в том числе по развитию ракетного вооружения. Также правительству поручено проанализировать выполнение государственных контрактов и использование средств гособоронзаказа в 2019 году и принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение утвержденных показателей. До 1 июня Кабмин должен внести в СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

На рассмотрение Верховной Рады правительство должно внести законопроекты по разработке и производству вооружения, военной и специальной техники; об упрощении ввоза в Украину составляющих для производства продукции оборонного назначения; о привлечении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства.

Также в парламент должны быть внесены законопроекты о привлечении иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс путем создания совместных предприятий; о преобразовании государственных коммерческих предприятий оборонно-промышленного комплекса в акционерные общества и их приватизации.

Правительству поручено проработать вопросы изменений в Бюджетный кодекс относительно создания целевого Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса; создания Агентства по развитию оборонных технологий; создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; разработки стратегии военно-технического сотрудничества.

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства поручено завершить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса и до 21 мая представить на рассмотрение и утверждение СНБО отчет о его результатах.