Зеленский отправил Хомчака на Донбасс из-за потерь

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс командующего ВСУ Руслана Хомчака и замглавы своего Офиса Роман Машовца в связи с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военного в районе Зайцево Донецкой области, сообщает пресс-служба ОП во вторник, 14 июля.

Президент подчеркнул, что убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца, - "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима тишина по белых касках и по медикам.

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - добавил президент.