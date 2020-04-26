Зеленский отправился на место пожара в зоне ЧАЭС

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 26 апреля, начал рабочую поездку в Киевскую область. Об этом сообщает Офис Президента в своем Telegram-канале.

Он уже принял участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и наградит пожарных, которые ликвидировали масштабный лесной пожар в Зоне отчуждения.

Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в ликвидации масштабного лесного пожара в Зоне отчуждения, и вручит государственные награды, сообщили в ОП.