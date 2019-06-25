Зеленский отправится с визитом в Канаду

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит с визитом Канаду.

Отмечается, что в Торонто Зеленский примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Запланированы также его встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.