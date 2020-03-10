Зеленский отправляет Шмыгаля на переговоры с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен в ближайшее время отправиться в США для встречи с представителями Международного валютного фонда, чтобы обсудить подписание меморандума. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Офис президента.

По словам Зеленского в состав делегации также войдет новый министр финансов Игорь Уманский.

"Новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США", - сообщил президент Украины.

Как отметил Зеленский, сотрудничество с МВФ для Украины важно не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.